Лещук: «Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» — это небольшой склад ума»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением об оскорбительных кричалках болельщиков «Зенита», которые звучали по ходу матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

«Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» про меня и «Динамо» — это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Впрочем, давления я не почувствовал», — цитирует Лещука «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России, где встретится со «Спартаком». «Бело-голубые», в свою очередь, продолжат борьбу за трофей в Пути регионов, где ближайшим соперником команды Марцела Личка станет «СКА-Хабаровск».