Степашин: Я очень жду победы в Ленинграде над «Зенитом»

Сергей Степашин, член совета директоров «Динамо», дал свой комментарий после победы «бело-голубых» над «Ахматом» в рамках 20-го тура чемпионата России.

Напомним, «Динамо» обыграло соперника со счётом 2:0. В составе московской команды по голу забили полузащитник Луис Чавес и форвард Константин Тюкавин.

- Я очень жду победы в Ленинграде над «Зенитом», - приводит его слова «Чемпионат».

«Динамо» имеет в своём активе 38 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблиц РПЛ. Клуб из Грозного занимает 12 место, набрав в 20 матчах 20 очков.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 13 марта против «Зенита» в четвертьфинале Кубка России, начало запланировано на 20:15 по московскому времени.