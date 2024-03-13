Игру «Зенита» и «Динамо» в Кубке России посетили свыше 45 тысяч человек

В эти минуты в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» проходит ответный матч Кубка России в Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». В середине второго тайма по стадиону объявил, что на игре присутствуют свыше 45 тыс. зрителей, а именно 45 407 человек.

Напомним, что «Зенит» пока что ведёт в матче, притом уверенно – 2:0. Оба гола в составе питерцев оформил в первом тайме колумбийский бомбардир Матео Кассьерра. На эту игру, в отличие от матчей РПЛ, не требуется оформление Fan ID (паспорта болельщика).

Следить за завершающей частью матча «Зенита» и «Динамо» в режиме поминутной текстовой трансляции можно на нашем портале.