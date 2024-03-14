Петрушин: «Единственная отдушина после матча с «Зенитом», что «Динамо» не вылетело из турнира»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Зенитом» и вылете «Динамо» и Путь регионов.

- Разочарованы итогами матча с «Зенитом»?

- Конечно. Единственная отдушина, что команда еще не вылетела из турнира. Борьба за Кубок продолжится. Меня удивляет нынешний формат турнира. Это неправильно. Не по- спортивному. Проигравший должен вылетать.

- Чего не хватало «Динамо» в матче с «Зенитом»?

- Я бы поделил игру на два тайма. Первый получился провальным. Может быть, сказался быстрый гол. Даже два мяча. После этого питерцы играли уже по счету. Но у «Динамо» в первом тайме вообще ничего не получалось. Особенно это касалось атаки. Да и в обороне был проходной двор. Это еще хорошо, что пропустили два мяча, а не больше, потому что в конце тайма «Зенит» имел три стопроцентных возможности забить. Второй тайм гости провели лучше, да и «Зенит» уже играл от обороны.

- Какие-то плюсы для «Динамо» по этому матчу вы могли бы отметить?

- Москвичи в данный момент лучше выглядят функционально, потому что хозяева во втором тайме сдулись. Они еле ноги передвигали по полю. Но впереди «Динамо» не хватило, потому что надо забивать, чтобы добыть победу.

- «Динамо» вчера не хватило активности в последних фазах атаки. Есть ли вообще такая проблема у команды, или это только в одном матче так получилось?

- Не только у «Динамо» такая проблема. Все команды сейчас защищаются числом, поэтому и возникают такие сложности.

- Вам не показалось, что «Динамо» не хватило лидеров на поле?

- Согласен. Не было того, кто мог бы повести за собой. Единственный, кто не заслуживает упрека, – Тюкавин. Он очень хотел, старался, но ему не везло.

- Карраскаля «Динамо» не хватало?

- У меня двоякое отношение к этому игроку. Не возникает вопросов о том, что это классный футболист. Но это игрок настроения. В матче с «Локомотивом» он был настоящим лидером команды, не ошибался. А в следующем матче с «Ахматом» его практически не было видно. Он допускал много потерь. Но все равно можно согласиться, что вчера его не хватало.

Реклама

- Есть ли у «Динамо» шансы на золото, учитывая результат и игру в очной встрече с «Зенитом»?

- Есть, не сомневаюсь. Второй тайм показал, что с этим «Зенитом» можно и нужно играть. Просто надо убрать ошибки, которые мы видели. Особенно в обороне, потому что в первом тайме гости играли в этой линии просто безобразно.

- Сейчас «Динамо» на руку пауза в чемпионате, которая даст время прийти в себя после поражения?

- Эта пауза сейчас нужна, если учитывать недавние сборы. Тем более, таких нагрузок, как у Лички, в других клубах футболисты не получали. Это видно по команде, которая функционально хорошо готова. Так что пауза нужна. Хотя, очень многие игроки «Динамо» разъедутся в сборные. Поэтому отдохнут только те, кто останется в команде.

Елена Григорьевская