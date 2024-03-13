Тарханов считает, что «Зенит» сможет пройти «Динамо» в Кубке России

Известный футбольный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо». Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счётом 1:0 в пользу «бело-голубых».

Специалист назвал «сине-бело-голубых» фаворитами предстоящей игры, отметив хорошую атаку петербургской команды.

«Шансы здесь 60 на 40 в пользу «Зенита». Атака у него хорошая. Думаю, что он продолжит своё выступление в Пути РПЛ», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 13 марта, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:15 по московскому времени.