«Зенит» быстро забил «Динамо», отличился Кассьерра

В центральном кубковом матче среды «Зенит» принимает «Динамо». Команда Сергея Семака очень быстро отыграла гандикап соперника в один гол. Уже на 13-й минуте питерские футболисты отобрали мяч на своей половине поля, Вендел обыгрался с Клаудиньо, а тот бросил в отрыв Маттео Кассьерру. Форвард справа ворвался в штрафную и пробил над бросившимся ему в ноги голкипером.

1:0 на табло в сегодняшнем матче и равенство по сумме двух встреч. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.