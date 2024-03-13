Борис Игнатьев: «Для «Динамо» игра с «Зенитом» — отличный тест»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о предстоящем кубковом поединке между «Зенитом» и «Динамо».

Как считает специалист, у «Зенита» есть много возможностей, но сейчас «Динамо» ни в чем не уступает лидеру чемпионата.

«Наверное, преимуществом для «Зенита» будет домашний стадион. Для «Динамо» эта игра — отличный тест, я жду очень интересного противостояния», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Второй четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» пройдет уже сегодня, 13 марта. Свисток арбитра о начале встречи должен прозвучать в 20:15 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что первый матч завершился минимальной победой «бело-голубых» над подопечными Сергея Семака со счетом 1:0.