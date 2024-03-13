Артур и Кассьерра – в основе «Зенита» на битву с «Динамо»

В среду вечером «Зенит» будет принимать «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» стартует в 20:15 по московскому времени. Следить за игрой на «Газпром Арене» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0.