«Зенит» убрал «Динамо» дублем Кассьерры и уронил москвичей в Путь регионов Кубка России

«Зенит» и «Динамо» сыграли в рамках плей-офф Кубка России по футболу. Матч пути РПЛ состоялся 13 марта на стадионе «Газпром Арена».

Сейчас, наверное, именно «Зенит» и «Динамо» считаются двумя главными претендентами на чемпионство. В турнирной таблице их разделяют два очка и «Краснодар», переживающий кризис. Но команды не думали о чемпионате, в Санкт-Петербурге решалась судьба путёвки в 1/2 финала пути РПЛ. Правда, проигравший не вылетал, его ждало лишь падение в путь регионов. «Динамо» приехало в гости с небольшим гандикапом, первый матч ещё прошлой осенью «бело-голубые» выиграли со счётом 1:0.

Поэтому «Зенит» вынужден был начать активно. И свои планы питерцам реализовать удалось. А Матео Кассьерре удалось реализовать два момента за первую половину тайма. Сначала отлично сыграл Вендел – отобрал мяч у своей штрафной площади и протолкнул на Клаудиньо. Бразилец длинной передачей бросил в прорыв колумбийца. Матео Кассьерра вышел на рандеву с Лещуком, сблизился и техничного того перекинул – 1:0.

Продемонстрировал свою технику Кассьерра и во втором голе. Клаудиньо разыграл угловой удар и навесил довольно безадресно. Но Матео отскок забрал, первым же касанием прокинул Фернандеса, а вторым пробил точно в выскочившего Лещука. Но на счастье Матео мяч от голкипера к нему вернулся, а по пустому створу пробить уже проблемой не стало – 2:0. А что «Динамо»? «Динамо» совсем ничем не отвечало. Владение мяча, да и только.

Перед перерывом Вендел мог и вовсе разгром оформлять, убежав на рандеву с Лещуком. Бразилец тоже решил перекинуть голкипера, но сделал это более пижонски, за что и был наказан Игорем. Следом Лещук и ещё один сейв совершил, не позволив Кассьерре хет-трик оформить. И опять парирован удар с близкого расстояния. Только голкипер и удерживал «Динамо» в игре, сохранял интригу.

Постепенно успокоился и «Зенит», а москвичи никак не могли хоть что-то придумать в атаке. Личка устал смотреть на беспомощность своей команды, в середине второго тайма сверкнув тройной заменой: вышли Даса, Скопинцев и Смолов. Но лучше не стало. Наоборот, момент вскоре создал «Зенит». Подача Клаудиньо от угла поля нашла голову Нино, и он едва не переправил мяч в «девятку» - взял чуть выше. В концовке матча ещё Мостовой и Сергеев простили гостей, пробив мимо ворот из неплохих ситуаций.

Двух голов «Зениту» хватило. По сумме двух матчей чемпион России проходит дальше по Пути РПЛ, а вот «Динамо» отправляется по «регионам» Кубка России.