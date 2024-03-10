Личка: «Не будем искать нефутбольные моменты в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита». Напомним, первая встреча этих команд завершилась победой «бело-голубых» со счётом 1:0.

Чешский специалист признался, что не переживает за качество судейства в предстоящей игре, так как всё должна решить спортивная борьба на футбольном поле.

«Знаем их качество работы с мячом, знаем качество их середины, плюс добавились Артур и Нино. Нам будет тяжело. Не будем искать нефутбольных моментов», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:15 по московскому времени.