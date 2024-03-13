Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Динамо» «вытаскивает» матчи, в которых играет не очень хорошо»

13 Марта 2024 • 09:41 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 9 ч. 24 мин.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлениях «Динамо» в текущем розыгрыше РПЛ.

Эксперт похвалил «бело-голубых» за умение выигрывать матчи, которые складываются для команды непросто.

«Есть такие матчи, где ты не играешь хорошо, но набираешь три очка. И в борьбе за чемпионство такие встречи нужны, «вытаскивать» такие игры – это очень хорошо для «Динамо», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Отметим, что очный матч против петербургской команды «бело-голубые» проведут сегодня, 13 марта, в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 20:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владислав Радимов

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
10:27
Дьяков поделился ожиданиями от кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо»
10:10
Личка поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
09:53
Радимов: «Нино — защитник высочайшего уровня, а Артуру нужен идеальный газон»
09:41
Радимов: «Динамо» «вытаскивает» матчи, в которых играет не очень хорошо»
02:11
Зенит - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Марта
18:19
​Деменко поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Динамо»
17:52
Ставка и прогноз на матч Зенит — Динамо Кубка России — 13 марта 2024
17:01
Пивоваров: «Мы ждём мощной игры с «Зенитом»
16:17
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Динамо Кубка России — 13 марта 2024
15:51
Хомуха: «Зениту» вполне по силам выиграть Кубок России»
15:25
Бышовец: «Победителем Кубка России станет либо «Зенит», либо «Динамо»
13:22
Широков: «Динамо» пока везёт»
10:15
Васильев: «Краснодар» сильный, но «Зенит» должен стать чемпионом»
09:40
Погребняк: «Зенит» занял то место, где должен находиться — на троне»
11 Марта
19:30
Борис Игнатьев: «Я бы не рискнул назвать фаворита в матче «Зенит» - «Динамо»
18:03
Черчесов: «Игра с «Динамо» в Кубке уже реально покажет, насколько «Зенит» готов ко второй части сезона»
13:31
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
10 Марта
14:22
Личка: «Не будем искать нефутбольные моменты в матче с «Зенитом»
13:37
Агент Караваева: «Не знаю, когда поправится Вячеслав»
10:59
Бальбуэна: «Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?»
10:50
Семшов считает, что «Динамо» имеет преимущество перед кубковым матчем с «Зенитом»
09:57
Личка: «После матча с «Зенитом» в «Динамо» останется 11 игроков»
09 Марта
22:00
Шунин не сыграет с «Зенитом»
21:26
Степашин: Я очень жду победы в Ленинграде над «Зенитом» 1
29 Февраля
09:25
Карраскаль: «Зенит» — одна из лучших команд России»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
10:36 · Кубок России
Глебов – о матче против ЦСКА: «Особых моментов ни у нас, ни у них не было до гола»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Вахания назвал причину поражения от ЦСКА
10:27 · Кубок России
Дьяков поделился ожиданиями от кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо»
10:25 · Кубок России
Терехов: «Победили «Краснодар» благодаря концентрации, самоотдаче и реализации своих моментов» эксклюзив
10:18 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Не мне судить, достойный ли Тороп преемник Акинфееву»
10:18 · Кубок России
Орещук: «Динамо» должно пройти «Зенит» в Кубке России
10:13 · Кубок России
Исаенко: «Своим голом доказал, что тоже мог играть в «Краснодаре» эксклюзив
09:58 · Россия. Премьер-лига
Обляков прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Нино — защитник высочайшего уровня, а Артуру нужен идеальный газон»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Динамо» «вытаскивает» матчи, в которых играет не очень хорошо»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Аль-Аскалани рассказал, когда новичок «Ростова» сможет вернуться на поле
09:13 · Россия. Премьер-лига
Орещук высказался о будущем Рыбуса в «Рубине»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Сперцян высказался о чемпионской гонке в РПЛ
12 Марта
23:18 · Кубок России
Федотов оценил полные трибуны на матче ЦСКА – «Ростов»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о состоянии Акинфеева
Все новости
Рекомендуем