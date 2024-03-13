Радимов: «Динамо» «вытаскивает» матчи, в которых играет не очень хорошо»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлениях «Динамо» в текущем розыгрыше РПЛ.

Эксперт похвалил «бело-голубых» за умение выигрывать матчи, которые складываются для команды непросто.

«Есть такие матчи, где ты не играешь хорошо, но набираешь три очка. И в борьбе за чемпионство такие встречи нужны, «вытаскивать» такие игры – это очень хорошо для «Динамо», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Отметим, что очный матч против петербургской команды «бело-голубые» проведут сегодня, 13 марта, в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 20:15 по московскому времени.