Гранат: Надеюсь, «Динамо» добьётся нужного результата в матче с «Зенитом»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о предстоящем матче между столичным клубом и «Зенитом».

По мнению эксперта, «Зенит» будет очень сильно мотивирован и захочет одолеть на своем поле «Динамо».

«В этом матче можно будет проверить на что способно «Динамо» с таким мотивированным соперником и с реальным конкурентом», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Гранат считает, что данная игра будет непростой, однако он надеется, что «Динамо» выйдет в следующий раунд турнира.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 13 марта. Начало поединка запланировано на 20:15 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.