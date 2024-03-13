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Кубок России

Семак: «Педро будет приносить пользу команде, несомненно»

13 Марта 2024 • 22:41 Комментировать
Зенит
2:0
Динамо Москва

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

-  Довольно длинный отрезок сегодня получил Педро, пока самый длинный в его российской карьере. Ваша оценка его 35 минут?

- Игра достаточно нервная была, он старался. Естественно, какие-то моменты были яркими. Где-то, может быть, в какой-то период устал, может быть. Не хватало активности, но видно, что у него есть очень хорошие качества, нужно адаптироваться.  Я думаю, он будет приносить пользу команде нашей, несомненно.

- По Кубку, довольно давно, с 20-го года, когда «Зенит» выиграл Кубок, команда не проходила дальше 1/4 финала. Все-таки вы в первой части сезона часто говорили, что чемпионат в приоритете. Сейчас можно сказать, что эти приоритеты немного поменялись?

- У всех команд, которые борются за титул, чемпионат всегда будет в приоритете. Другое дело, что календарь иногда позволяет, как сегодня, играть основным составом, а иногда  такого варианта просто нет. Когда плотность игр, естественно, мы должны ротировать состав, давать возможность играть другим игрокам. Здесь не всегда получается. В приоритете у всех всегда чемпионат. Это более важно, безусловно.

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Евро-Футбол.Ру,
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