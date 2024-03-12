Васильев: «Краснодар» сильный, но «Зенит» должен стать чемпионом»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 20 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко.

По мнению Васильева, «Зенит» должен выиграть чемпионский титул.

«Краснодар» сильный, конечно, но мы должны стать чемпионами. Очень нравится наш новичок Педро — резкий, ноги такие пластичные», — цитирует Васильева Sport24.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 13 марта, против «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 20:15 по московскому времени.