​Деменко поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Динамо»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем матче команды против «Динамо» в Кубке России. Питерцам придётся отыгрываться, ведь первую игру в Москве они проиграли с минимальным счётом 0:1.

«Всё будет зависеть от того, кто забьёт первый мяч. Если это будет «Динамо», то они будут сушить игру. «Зенит» же часто побеждает, если забивает первым. Первый гол завтра определит ход матча. Я надеюсь, что игра будет интересной и результативной», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в среду, 13 марта. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент является лидером Премьер-лиги, а «Динамо» занимает третье место.