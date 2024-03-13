Личка поделился ожиданиями от матча против «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против питерского «Зенита».

Чешский специалист отметил, что его команду ждёт тяжёлый матч с соперником, который в зимнее трансферное окно приобрел хороших игроков.

«Но это не значит, что мы должны ехать и бояться. К сожалению, у нас не будет Карраскаля, но вернутся Лаксальт и Бальбуэна», - приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом матч победу со счётом 1:0 одержали «бело-голубые».

Ответная игра пройдёт сегодня, 13 марта, на «Газпром Арене». Начало – в 20:15 по московскому времени.