Карраскаль: «Зенит» — одна из лучших команд России»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о действующем чемпионе России «Зените».

Напомним, 13 марта «бело-голубые» встретятся с петербургской командой в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Первая встреча этих команд завершилась минимальной победой «Динамо» (1:0).

«Зенит» — одна из лучших команд России. Там очень хорошие игроки, которые друг друга понимают, играют вместе уже много лет. У нас тоже хорошая команда, и мы, конечно, будем очень стараться выиграть в Санкт-Петербурге», — цитирует Карраскаля «РБ Спорт».

Также Карраскаль отметил, что РПЛ стала более конкурентной, поэтому многие команды способны вести борьбу за чемпионский титул.