Семак: «Забей мы ещё один мяч, конечно, была бы концовка спокойнее гораздо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Конечно, у нас было как минимум еще 2-3 очень хороших момента, практически выходы один на один. Забей мы еще один мяч, конечно, была бы концовка спокойнее гораздо. Но грех жаловаться. Мы стараемся забивать много, забиваем много. Стараемся радовать болельщиков нашей игрой. Спасибо им огромное за то, что пришли в будний день, такое количество людей, которые нас очень активно поддерживали. Большое им спасибо. Я ребятам говорил, что не каждая команда заслуживает такое уважение болельщиков, чтобы в будний день прийти и поддержать в таком количестве стадион.