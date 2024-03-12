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Погребняк: «Зенит» занял то место, где должен находиться — на троне»

12 Марта 2024 • 09:40 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
13.03 20:15

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

Напомним, после уверенной победы в матче 20-го тура РПЛ над «Уралом» (4:1) «Зенит» вышел в лидеры чемпионата России.

«Команда заняла то место, где должна находиться — на троне. Вообще сомневаюсь, что теперь до конца чемпионата «Зенит» кому-то отдаст это первое место», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Отметим, что отставание второго «Краснодара» от «Зенита» составляет лишь одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое «сине-бело-голубые» опережают на два балла.

Свой ближайший матч команда из Санкт-Петербурга проведёт завтра, 13 марта, когда в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) встретится с «Динамо». Начало — в 20:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Павел Погребняк

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