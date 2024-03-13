Личка: «Надо продолжать, у нас еще один шанс в Кубке есть»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Мы проспали первый тайм вообще, у нас не было остроты в завершении. То, что хорошо делал «Зенит». В первом тайме не было быстрого выхода в атаку, а соперник смог забить два быстрых гола. Мы еще в первом тайме пробовали прессинговать, но наш прессинг вообще не был хороший и эффективный, мы в нем ошибались. Во втором тайме пытались улучшить игру. У нас что-то получилось лучше. Но сегодня «Зенит» победил со счетом 2:0 заслуженно, потому что был лучшим во всем на поле.

- Три замены, довольно редкая история, вы сразу провели. Что вы хотели получить на выходе?

- Три замены? Мы хотели подключить второго нападающего в игру, чуть-чуть перестроиться на схему в три центральных защитника, чтобы Эли Даса и Скопинцев больше играли на флангах и пробовали играть один в один, делали подачи в штрафную. Получилось или нет, не получилось, потому что мы вообще ничего не загрузили, не было опасных моментов.

- Эта игра с точки зрения психологии, что идет борьба в чемпионате за первое место, еще игра с «Зенитом» в Москве, может в плюс пойдет поражение, можно найти позитивные моменты и лучше подготовиться уже к матчу в чемпионате против «Зенита»?

- Мы всегда стараемся искать хорошее, позитивное в ситуациях и матчах, которые неважно складываются. После победной игры с «Ахматом» я был недоволен нашей игрой, так и сегодня сказал кое-какие вещи в раздевалке. Надо продолжать, у нас еще один шанс в Кубке есть.