Лёв: «После 15 лет такой работы необходимо взять перерыв»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча с Англией на Евро-2020, который стал для него последним у руля «бундестим».

- Мы все крайне разочарованы, так как надеялись добиться гораздо большего на этом соревновании. Футболисты были уверены в том, что выступят лучше. В таких матчах основоположным фактором является использование своих моментов. К сожалению, Тимо Вернер и Томас Мюллер не забили, поэтому очень жаль, что мы вылетаем, - заявил тренер в эфире ARD.

- Что касается своего будущего, Лёв отметил: «После 15 лет такой работы с повышенной ответственностью необходимо взять перерыв. Сейчас у меня нет никаких конкретных планов».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».