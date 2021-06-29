ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Лёв: «После 15 лет такой работы необходимо взять перерыв»

29 Июня 2021, 22:54,

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча с Англией на Евро-2020, который стал для него последним у руля «бундестим».

- Мы все крайне разочарованы, так как надеялись добиться гораздо большего на этом соревновании. Футболисты были уверены в том, что выступят лучше. В таких матчах основоположным фактором является использование своих моментов. К сожалению, Тимо Вернер и Томас Мюллер не забили, поэтому очень жаль, что мы вылетаем, - заявил тренер в эфире ARD.

- Что касается своего будущего, Лёв отметил: «После 15 лет такой работы с повышенной ответственностью необходимо взять перерыв. Сейчас у меня нет никаких конкретных планов».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
sierge
29 Июня 2021, 23:13

Ну что кто теперь рискнёт? Как там у маттеуса дела?

0
ARTUR
29 Июня 2021, 23:03

Лев сделал очень много для Германии , все когда то заканчивается , даже у таких тренеров как он . Желаю ему всего самого хорошего , а опыт его работы может пригодится еще не единожды , отдохнет и может еще что то сотворит

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге