Саутгейт заставляет футболистов сборной Англии учить свой гимн

Противостояние Англии и Германии в 1/8 финала чемпионата Европы обещает быть одним из самых интригующих на этой стадии. Главный тренер британцев Гарет Саутгейт решил придать своим подопечным больше мотивации, заставив их учить свой гимн. По данным the Sun, наставник вручил каждому футболисту распечатку слов «Боже, храни королеву».

Наверняка британцы хотят взять пример со сборной Италии, футболисты которой дружно орут слова гимна перед матчами. При этом такой традиции у «скуадры адзурры» не было еще несколько десятилетий назад.

Напомним, что англичане сыграют против команды Йоахима Лёва 29 июня на «Уэмбли».

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