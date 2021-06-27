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​Хаверц: «Мюллер – наш третий помощник тренера»

27 Июня 2021, 15:57,

Игрок сборной Германии Кай Хаверц высказался по поводу своего партнёра по команде Томаса Мюллера.

«Мюллер будто бы играющий тренер. Он наш третий помощник тренера. Он очень забавный, но при этом он очень профессионален. Томас ведёт за собой футболистов и является очень важным звеном в общении на футбольном поле. Это определённо нам поможет, пускай ведёт нас дальше», - слова Хаверца приводит Spox.

Сборная Германии в настоящий момент готовится к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Англии. Он пройдёт во вторник, 29 июня.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер, Кай Хаверц
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