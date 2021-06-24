Стерлинг: «Победа со сборной Англии стала бы величайшем достижением для меня»

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг мечтает выиграть трофей в составе национальной команды.

«Я думаю, что победа со сборной Англии стала бы величайшем достижением для меня. Я говорю именно о командном успехе. Я чувствую, что трофеи в составе клубов – это большое достижение, но победы со сборной станут главным событием в карьере каждого футболиста», - цитирует нападающего «Манчестер Сити» Standard.

Во вторник, 29 июня, сборной Англии предстоит сыграть на своем поле против сборной Германии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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