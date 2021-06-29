Райс: «Стерлинг ответил скептикам своими голами»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс подвёл итоги матча с Германией в 1/8 финала Евро-2020.

- Это невероятно, многие нас списали после группового раунда, но мы хотели доказать, что они не правы. Рахим Стерлинг ответил скептикам своими голами. Гарри Кейн создан для больших матчей, он забил гол и поставил точку в матче.

Мы не хотели бы думать о будущем, но у нас важный матч в субботу в Риме. Мы по-настоящему верим в успех, тем более, что финал состоится на «Уэмбли», - приводит слова Райса УЕФА.

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