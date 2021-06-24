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​Фанаты из Германии вряд ли смогут поехать на матч против Англии

24 Июня 2021, 17:44,

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт большой матч – Англия против Германии. Команды сойдутся лицом к лицу в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Как сообщает немецкий Bild, болельщики из Германии вряд ли смогут отправиться на эту игру. Дело в том, что по возвращению из Англии им придётся отбывать карантин, что значительно осложняет поездку.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз хочет предложить билеты на этот матч немцам, которые проживают в Лондоне.

Матч между сборными Англии и Германии в 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт во вторник, 29 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии
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