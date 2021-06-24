​Фанаты из Германии вряд ли смогут поехать на матч против Англии

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт большой матч – Англия против Германии. Команды сойдутся лицом к лицу в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Как сообщает немецкий Bild, болельщики из Германии вряд ли смогут отправиться на эту игру. Дело в том, что по возвращению из Англии им придётся отбывать карантин, что значительно осложняет поездку.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз хочет предложить билеты на этот матч немцам, которые проживают в Лондоне.

Матч между сборными Англии и Германии в 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт во вторник, 29 июня.