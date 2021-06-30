Кроос решил уйти из сборной Германии

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос принял решение о завершении международной карьеры. Об этом информирует Bild.

Источник сообщает, что в скором времени 31-летний полузащитник объявит о своем решении официально. Кроос выступал в составе «бундестим» с 2010 года. На его счету 101 поединок и 17 забитых мячей. Вместе с национальной командой Тони стал чемпионом мира в 2014 году.

Напомним, что во вторник, 29 июня, сборная Германии завершила выступление на чемпионате Европы-2020. В матче 1/8 финала немецкая команда потерпела поражение от Англии со счетом 0:2.

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