Пикфорд: «Было бы здорово обыграть сборную Германии за 90 минут»

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд пообщался с прессой перед матчем против Германии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

«Мы знаем, что в их составе есть футболисты высочайшего класса, наша задача – подготовиться к ним как можно лучше. Было бы здорово обыграть их за 90 минут, но мы должны быть готовы ко всему. Это то, для чего мы тренируемся всю неделю.

Наставник «Эвертона»? Сейчас я сосредоточен на выступлениях за сборную. В «Эвертоне» смогут всё решить и без меня», - цитирует Пикфорда TalkSport.

Англия сыграет с Германией во вторник, 29 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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