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Саутгейту предложат новый контракт со сборной Англии

26 Июня 2021, 09:41,

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подпишет новый трудовой договор с национальной командой после завершения чемпионата Европы-2020. Об этом поведал исполнительный директор FA Марк Буллингем.

«Мы собираемся продлить сотрудничество. Гарет отлично работает с командой. Думаю, мы все решим после завершения Евро», - приводятся слова руководителя в твиттер-аккаунте журналиста Генри Винтера.

Напомним, что Саутгейт занимает пост рулевого сборной Англии с 2016 года. Трудовой договор специалиста рассчитан еще на один год.

Под его руководством национальная команда вышла в плей-офф Евро-2020, где сыграет против Германии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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