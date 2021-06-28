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Эрикссон: «Кейну пора проснуться и приехать на Евро»

28 Июня 2021, 20:50,

Бывший наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон считает, что форварду «трёх львов» Гарри Кейну пора решать исход матчей в пользу своей команды. Пока на турнире у британцев только два мяча в трех поединках.

- Гарри Кейну пора проснуться и приехать на Евро. Всем известно, что именно он может творить на поле, но по каким-то причинам он пока не может себя проявить на турнире. Я думаю, что все впереди, и он выиграет Евро для Англии, - заявил Эрикссон Ladbrokes.

Кейн играет в сборной с 2015 года, а на прошлом чемпионате мира стал лучшим бомбардиров с 6 голами в активе.

В 1/8 финала на «Уэмбли» Англия сыграет против Германии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн, Свен-Йоран Эрикссон
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