​Клопп: «Было бы безумием списывать сборную Германию со счетов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что сборную Германии нельзя списывать со счетов на Евро-2020, несмотря на некоторые проблемы команды на групповой стадии турнира.

«Списывать со счетов сборную Германии было бы безумием. Мы хорошо сыграли против Франции, мы доминировали в игре с Португалией. Да, были проблемы в игре против Венгрии, но иногда такие игры нужны команде. Теперь Германия собирается выступить по-настоящему», - сказал Клопп Bild.

Сборная Германии сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Англии на «Уэмбли». Матч пройдёт во вторник, 29 июня.