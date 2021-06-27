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​Клопп: «Было бы безумием списывать сборную Германию со счетов»

27 Июня 2021, 14:58,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что сборную Германии нельзя списывать со счетов на Евро-2020, несмотря на некоторые проблемы команды на групповой стадии турнира.

«Списывать со счетов сборную Германии было бы безумием. Мы хорошо сыграли против Франции, мы доминировали в игре с Португалией. Да, были проблемы в игре против Венгрии, но иногда такие игры нужны команде. Теперь Германия собирается выступить по-настоящему», - сказал Клопп Bild.

Сборная Германии сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Англии на «Уэмбли». Матч пройдёт во вторник, 29 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Юрген Клопп
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