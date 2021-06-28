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Клопп: «Списывать Германию со счетов – это безумие»

28 Июня 2021, 15:38,

Немецкий специалист Юрген Клопп, занимающий пост наставника английского клуба «Ливерпуль», высказал свою точку зрения о предстоящем матче этапа 1/8 финала Евро между сборными Англии и Германии.

«Списывать Германию со счетов – это безумие. Мы хорошо сыграли с Францией, а над Португалией доминировали так, как ни над кем другим за последние годы», - приводит слова Юргена Клоппа Bild.

Также наставник «Ливерпуля» считает, что матч против венгров стал для немецкой дружины самым сложным испытанием по ходу всего турнира, но в целом он рад этому испытанию и доволен тем, что по итогу все сложилось хорошо с турнирной точки зрения. По мнению Клоппа, топовым командам иногда необходим матч такого характера для некой встряски. Немец ждет очень интересного матча во вторник.

Стартовый свисток матча между сборными Англии и Германии прозвучит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 29 июня в 19:00 по московскому времени. Англичане заняли в своем квартете первое место, ни разу не пропустив за три матча. Немцы же, в свою очередь, заняли в «группе смерти» со сборными Франции, Португалии и Венгрии второе место, набрав в трех матчах четыре очка.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Юрген Клопп, Чемпионат Европы
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