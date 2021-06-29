Нойер: «Сборная Англии всегда опасна в быстрых атаках и при стандартах»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер дал характеристику англичанам, соперникам по 1/8 финала на чемпионате Европы 2020 года.

- Англия пока не играла в атакующий футбол и не забивала много, но, тем не менее, она заслужила выиграть группу, показав надежную игру в обороне. Сборная Англии всегда опасна в быстрых атаках и при стандартах. В ее распоряжении быстрые форварды, игроки, которые хороши в обыгрыше, и классный центрфорвард Гарри Кейн. Нам нужно быть очень осторожными. Если мы будем контролировать игру в обороне, у англичан будут свои проблемы, и, возможно, увидим открытый футбол, - приводит слова Нойера УЕФА.

Матч Англия - Германия состоится во вторник и начнется в 19:00.