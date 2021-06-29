ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Нойер: «Сборная Англии всегда опасна в быстрых атаках и при стандартах»

29 Июня 2021, 00:18,

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер дал характеристику англичанам, соперникам по 1/8 финала на чемпионате Европы 2020 года.

- Англия пока не играла в атакующий футбол и не забивала много, но, тем не менее, она заслужила выиграть группу, показав надежную игру в обороне. Сборная Англии всегда опасна в быстрых атаках и при стандартах. В ее распоряжении быстрые форварды, игроки, которые хороши в обыгрыше, и классный центрфорвард Гарри Кейн. Нам нужно быть очень осторожными. Если мы будем контролировать игру в обороне, у англичан будут свои проблемы, и, возможно, увидим открытый футбол, - приводит слова Нойера УЕФА.

Матч Англия - Германия состоится во вторник и начнется в 19:00.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Мануэль Нойер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Популярные материалы
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Невыход из группы на Евро-2020: что прописано в контракте Черчесова
Невыход из группы на Евро-2020: что прописано в контракте Черчесова
Ключевой трансфер лета: вратарь с российским паспортом для «Зенита»
Ключевой трансфер лета: вратарь с российским паспортом для «Зенита»