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Кирьяков: «Немцы сыграют в своём ключе против Англии, они собираются на такие матчи»

28 Июня 2021, 14:30,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего поединка между сборными Англии и Германии в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Здесь вообще непонятная ситуация. Англичане не показывают какой-то яркой игры, все заточено на то, что Стерлинг убежит, обыграет, или Кейн продавит. У немцев проблемы со стабильностью, как мы видим. Они проиграли первый матч, потом выиграли крупно у Португалии, а затем еле-еле унесли ноги с венграми. Здесь тяжело делать прогноз. Но учитывая, что немцы всегда собираются на такие встречи и играют очень сконцентрировано, собранно и дисциплинированно, то преимущество небольшое будет у них, думаю. Англичане, наверное, их побаиваются, все-таки если посмотреть историю противостояний, то она будет на стороне немцев. Недаром Линекер говорил ту знаменитую фразу. Немцы сыграют в своём ключе, они собираются на такие матчи, как я уже сказал, и их будет очень тяжело обыграть», - сказал Кир

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Сергей Кирьяков
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