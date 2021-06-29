Нойер: «У нас был великолепный шанс пройти очень сильного соперник»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер дал комментарий после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от англичан.

- У нас был великолепный шанс сегодня, чтобы пройти очень сильного соперника. Но мы им не воспользовались, поэтому крайне разочарованы. Нашим форвардам пришлось несладко при игре в длинные мячи. Наши диагонали также не работали, поэтому нам не удалось доставить столько проблем сборной Англии, как мы планировали, - приводит слова Нойера УЕФА.

Напомним, что немцы проиграли о счетом 0:2.

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