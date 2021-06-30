​Мюллер: «Промах в игре с Англией будет сниться мне по ночам»

Футболист сборной Германии Томас Мюллер сделал публикацию в «Инстаграме» после вылета команды с чемпионата Европы.

Напомним, сборная Германии проиграла Англии с результатом 0:2. При счёте 0:1 Томас Мюллер не реализовал выход один на один.

«Этот промах будет сниться мне по ночам. Я мог вернуть команду в борьбу и подарить экстаз всей футбольной нации. Упускать такую возможность чертовски больно», - написал Мюллер.

Отметим, что матч против Англии стал последним для Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии. Он работал с командой на протяжении 15 лет.