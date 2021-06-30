​Мюллер: «Промах в игре с Англией будет сниться мне по ночам»

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30 Июня 2021, 18:15,
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Футболист сборной Германии Томас Мюллер сделал публикацию в «Инстаграме» после вылета команды с чемпионата Европы.
Напомним, сборная Германии проиграла Англии с результатом 0:2. При счёте 0:1 Томас Мюллер не реализовал выход один на один.
«Этот промах будет сниться мне по ночам. Я мог вернуть команду в борьбу и подарить экстаз всей футбольной нации. Упускать такую возможность чертовски больно», - написал Мюллер.
Отметим, что матч против Англии стал последним для Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии. Он работал с командой на протяжении 15 лет.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер