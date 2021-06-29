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Кроос: «У Англии почти не было шансов до гола»

29 Июня 2021, 22:47,

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поведал о своих эмоциях от поражения в матче с англичанами в 1/8 финала Евро-2020 (0:2).

- Можете только представить, насколько горькое для нас это поражение. Матч был весьма сбалансированным до тех пор, пока мы не пропустили первый гол. Обе команды просо выключали из игры друг друга. Сегодня на первый план вышла реализация моментов. У Англии почти не было шансов до того момента, пока счет не стал 1:0. Мы выглядели солидно до того момента, но все изменил этот гол, - заявил Кроос в эфире ARD.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Тони Кроос
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