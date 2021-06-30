Линекер: «Пора похоронить фразу о том, что немцы всегда побеждают»

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался о победе подопечных Гарета Саутгейта над Германией в 1/8 финала чемпионата Европы - 2020. Британцы отпраздновали успех со счетом 2:0.

«Пора похоронить фразу о том, что Германия всегда выигрывает. Покойся с миром», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

В 1/4 финала континентального турнира сборная Англии встретится с командой Украины. Встреча состоится в Риме 3 июля.

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