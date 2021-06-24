Киммих – о матче со сборной Англии: «Думаю, что у нас всё получится»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча против Англии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

«Мы настроены оптимистично, потому что уже показали хорошую игру против сборной Португалии. Я с нетерпением жду этого матча. Если честно, то есть игры и похуже, чем с Англией на «Уэмбли». Я думаю, что у нас всё получится», - цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Англии и Германии состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что сборная Германии была на грани невыхода в плей-офф, сравняв счёт в матче с Венгрией (2:2) лишь на последних минутах.

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