Немецкий журналист Фостер: «Никогда не можем быть уверены в том, на что способна сборная Германии на «Уэмбли»

Немецкий журналист Хенок Фостер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с Англией.

Что вы думаете об игре сборной Германии на этом турнире?

Показатели нашей команды очень нестабильные. Команда не показывает в каждой игре и более того, в отдельно взятых ситуациях. Нам, очевидно, нужно играть более цельно. Такая нестабильность несвойственна для Германии.

Видели в деле сборную Англии?

У сборной Англии отличные молодые игроки уже мирового уровня. Но при этом, у них недостаточно опыта. Я бы сказал, они порой слишком наивны.

Какие ожидания от игры?

Я думаю, что матч будет захватывать до самого конца. И все-таки закончится победой сборной Германии. Но мы никогда не можем быть уверены в том, на что способна сборная Германии на «Уэмбли». При бешеной поддержке своих болельщиков, тогда как фанатов сборной Германии не будет.

Ольга Ермакова