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Кирьяков: «Венгрию зауважала вся футбольная Европа»

24 Июня 2021, 13:27,

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков, игравший за немецкий «Карлсруэ», прокомментировал результат матча между сборными Германии и Венгрии (2:2) в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Честно говоря, перед матчем я не сомневался в победе Германии. Такие игры немцы обычно вырывают, причем достаточно уверенно. А тут они были на грани того, чтобы вылететь с чемпионата Европы. Это была бы самая главная сенсация. Венгры показали характер, венгры показали дух. Сейчас по сети разлетается видео, где перед игрой выступает их капитан, настраивая команду. Это, конечно, дорогого стоит. Это просто здорово, когда внутри такая атмосфера, когда футболисты выходят биться. Слова «Мы - гладиаторы» - это вообще. Но они не только на словах, но и на деле доказали, что отдаются игре полностью. Они за своих болельщиков, за свой народ выходят как на последнюю битву.

Я думаю, что нашим как раз этого и не хватило. Венгры достойны уважения. Они покинули чемпионат, но их зауважала вся футбольная Европа после такого. Если бы наша команда так играла и вылетела с турнира, но действовала бы так же, то мы бы тоже только аплодировали. В этом и есть основная разница», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Германии, Сергей Кирьяков, Сборная Венгрии
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