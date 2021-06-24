Клинсманн: «В матче Англия - Германия будет равная игра»

Немецкий специалист Юрген Клинсманн высказался о предстоящем поединке сборных Германии и Англии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Думаю, в этом матче будет равная игра. Многое будет зависеть от формы команд в день поединка. Обе сборные показывали разную игру на групповом этапе. Встреча Англии и Германии будет очень интересной, поэтому не знаю, чего ждать», - приводит слова специалиста BBC Sport.

Матч Англия - Германия пройдет во вторник, 29 июня, на стадионе Уэмбли. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

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