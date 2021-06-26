Райс – о Кроосе: «Это футболист мирового класса»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о немецком хавбеке Тони Кроосе.

«Это футболист мирового класса. Вся наша команда хочет проверить себя против лучших игроков. Мы надеемся, что нам удастся навязать свою игру. Будет трудно остановить его, потому что Тони прекрасно двигает мяч по полю», - цитирует Райса пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии примет на своем поле Германию во вторник, 29 июня, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

22-летний Райс на клубном уровне выступает за «Вест Хэм», за который он сыграл 35 матчей в прошлом сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».