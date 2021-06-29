​Гинтер пропустит теоретический четвертьфинал Евро-2020

Во вторник вечером путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Англии и Германии. В средине первого тайма карточку жёлтого цвета получил немецкий защитник Маттиас Гинтер. Если команда Йоахима Лёва выйдет в четвертьфинал Евро-2020, то Гинтер пропустит этот матч по причине перебора предупреждений.

Следить за развитием событий в матче сборных Англии и Германии можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Добавим, что победитель дуэли Англия – Германия выходит на победителя в противостоянии Швеция – Украина.