​Гинтер пропустит теоретический четвертьфинал Евро-2020

|
29 Июня 2021, 19:32,
|
|
Во вторник вечером путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Англии и Германии. В средине первого тайма карточку жёлтого цвета получил немецкий защитник Маттиас Гинтер. Если команда Йоахима Лёва выйдет в четвертьфинал Евро-2020, то Гинтер пропустит этот матч по причине перебора предупреждений.
Следить за развитием событий в матче сборных Англии и Германии можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Добавим, что победитель дуэли Англия – Германия выходит на победителя в противостоянии Швеция – Украина.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Маттиас Гинтер