​Двойник Клоппа зажигал перед матчем Англия – Германия

Перед матчем Англия – Германия в окрестностях стадиона «Уэмбли» зажигал двойник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Очень похожий на немецкого специалиста мужчина веселился, попивая пиво. Соответствующее видео появилось в «Твиттере».

Jurgens here for the piss up #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK — Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021

Сборные Англии и Германии проводят матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Следить за тем, как развиваются событий на стадионе «Уэмбли», можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо со Швецией, либо с Украиной.