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​Двойник Клоппа зажигал перед матчем Англия – Германия

29 Июня 2021, 19:40,

Перед матчем Англия – Германия в окрестностях стадиона «Уэмбли» зажигал двойник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Очень похожий на немецкого специалиста мужчина веселился, попивая пиво. Соответствующее видео появилось в «Твиттере».

 

Сборные Англии и Германии проводят матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Следить за тем, как развиваются событий на стадионе «Уэмбли», можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо со Швецией, либо с Украиной.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Июня 2021, 19:51

ай дык это он и был.. клоп не нада стрелки переводиц.. засветился аднака.. )))

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