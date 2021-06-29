​Двойник Клоппа зажигал перед матчем Англия – Германия

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29 Июня 2021, 19:40,
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Перед матчем Англия – Германия в окрестностях стадиона «Уэмбли» зажигал двойник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Очень похожий на немецкого специалиста мужчина веселился, попивая пиво. Соответствующее видео появилось в «Твиттере».
Jurgens here for the piss up #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK— Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021
Сборные Англии и Германии проводят матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Следить за тем, как развиваются событий на стадионе «Уэмбли», можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.
Добавим, что победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо со Швецией, либо с Украиной.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Юрген Клопп
ай дык это он и был.. клоп не нада стрелки переводиц.. засветился аднака.. )))