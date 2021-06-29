Уткин: «На Евро-2020 состоялся матч, который выиграл арбитр»

Журналист Василий Уткин считает, что своим выходом в 1/4 финала Евро-2020 англичане обязаны судье.

- Ключевая фигура победы сборной Англии - судья Дани Маккели. Второй тайм Англия должна была начинать вдесятером, потому что Райс за фол на Горецке, а Филипс за шипы в лодыжке Крооса должны были быть удалены.

Тем не менее, даже то, что бессовестный Маккели ограничился желтыми, давало шанс Германии. Но - при более активной игре. Райс и Филипс защищали центральную зону, они самые незаменимые на этом турнире для Саутгейта наряду с Кейном и, может быть, Уокером.

Давление на центральную зону неминуемо привело бы или к ошибке одного из них ввиду избыточной осторожности, или же к удалению за вторую.

Но не получилось у команды Лёва ни этого, ни чего-нибудь взамен.

Тем не менее - на Евро-2020 состоялся матч, который выиграл арбитр. Такие матчи всегда бывают, - написал Уткин в «Телеграме».

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