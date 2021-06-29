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Уткин: «На Евро-2020 состоялся матч, который выиграл арбитр»

29 Июня 2021, 21:13,

Журналист Василий Уткин считает, что своим выходом в 1/4 финала Евро-2020 англичане обязаны судье.

- Ключевая фигура победы сборной Англии - судья Дани Маккели. Второй тайм Англия должна была начинать вдесятером, потому что Райс за фол на Горецке,  а Филипс за шипы в лодыжке Крооса должны были быть удалены.

Тем не менее, даже то, что бессовестный Маккели ограничился желтыми, давало шанс Германии. Но - при более активной игре. Райс и Филипс защищали центральную зону, они самые незаменимые на этом турнире для Саутгейта наряду с Кейном и, может быть, Уокером.

Давление на центральную зону неминуемо привело бы или к ошибке одного из них ввиду избыточной осторожности, или же к удалению за вторую.

Но не получилось у команды Лёва ни этого, ни чего-нибудь взамен.

Тем не менее - на Евро-2020 состоялся матч, который выиграл арбитр. Такие матчи всегда бывают, - написал Уткин в «Телеграме».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Василий Уткин
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Комментарии (2)
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0
VC-Team
29 Июня 2021, 21:42

Так же обратил внимание, и в этом матче, да и Брых, за такие фолы как на Брейне-выгонять и
выгоняли с поля. Сзади двумя ногами.. И эти два эпизода указанные Василием-если не фол "последней надежды", и сказка, что сыграл просто жестко въехав шипами, ага, в пылу борьбы.
Но тем не менее и сама игра немцев... не уверен, что эти два нарушения причина поражения.

0
ингерман
29 Июня 2021, 21:17

ай так же думав.. токма на тони (единственного кого жалко в сборной германии) скорее была оранжевая.. хотя в итоге судейка подна..ал в игре капитально.. утя прав.. )))

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