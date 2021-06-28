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Хаверц: «Германия хочет победить Англию в основное время»

28 Июня 2021, 10:11,

Форвард сборной Германии Кай Хаверц высказался насчет предстоящего поединка против Англии в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Мы нацеливаемся на победу в основное время. Хотя нельзя исключать серии послематчевых пенальти. В нашей команде много игроков, которые хорошо исполняют 11-метровые. Если дело дойдет до пенальти, то я буду готов взять на себя ответственность», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Англии и Германии состоится на «Уэмбли» во вторник, 29 июня. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Кай Хаверц
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