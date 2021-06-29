Стерлинг: «Райс и Филлипс сыграли классно, жрали газон и были просто животными в своей зоне»

Сборная Англии продолжает уверенно идти по турнирной дистанции чемпионата Европы, обыгрывая соперников и не пропуская в свои ворота.

- Мы знали, что должны показать очень хороший футбол против очень сильного соперника, и я думам, нам это сегодня удалось, - приводит слова форварда британцев УЕФА. - Мы знали, на каком уровне интенсивности играет сборная Германии, и немногие команды способны с этим справиться. Наши полузащитники Райс и Филлипс сыграли классно, жрали газон и были просто животными в своей зоне.

Напомним, что Англия прошла Германию в 1/8 финала Евро-2020. Стерлинг стал автором победного гола.

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