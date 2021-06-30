Деменко: «Забей Мюллер свой момент, игра бы, скорее всего, перешла в дополнительное время»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между сборными Англии и Германии.

«Я понимал, что в такой игре могут выиграть и те, и другие. Когда посмотрел первый там, то уже сделал вывод, что англичане чуть превосходили немцев. Они действовали более слаженно и на контратаках играли интереснее. Когда Германия пропустила, тут уже пошел эмоциональный подъем у англичан, все-таки и поддержка на «Уэмбли» была какая. Если бы Мюллер свой момент забил, игра бы, скорее всего, перешла в дополнительное время. А когда Англия забила второй, стало понятно, что Германия уже потеряла все шансы на выход.

Считаю, что такая Англия способна выйти в финал. Я вообще думаю, что финал будет Англия - Италия. Понятно, что и Бельгия может преподнести сюрприз и выбить Италию, но пока Англия и Италия смотрятся наиболее предпочтительными финалистами для меня», - сказал Деменко.