Эта скучная Англия может вымучить победу на Евро

Сборная Англии продолжает играть предельно прагматично и побеждать. В 1/8 подопечные Саутгейта выбили команду Германии и теперь до финала не сыграют ни с одним из топовых коллективов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах «трёх львов».

Меня тут недавно в комментариях упрекнули, что я никого не вижу в качестве команды, которая может выиграть Евро. Хотя если в итальянцев веры действительно нет, то про бельгийцев я лишь указывал, что они пока не похожи на будущих чемпионов, но не отказывал им в такой возможности. Так или иначе теперь появилась команда, в чьи возможности на конечный исход я верю. При этом это точно не болельщицкое, потому что наслаждаться игрой англичан на Евро категорически невозможно.

Три года назад Гарет Саутгейт показал свою сборную Англии версии 1.0. Это была молодая и задорная команда, которая в целом понравилась. Особенно по сравнению с теми мучениями, к которым британцы приучили предыдущими турнирами. Однако в России у «трёх львов» было несколько явных проблем – отсутствие опыта и умения защищаться против сильных соперников. Теперь же появилась версия 2.0. Опыт приобретался естественным образом, и при этом Саутгейт решил сделать ставку на прагматичность.

Примерно после каждого матча сборной Англии на турнире задаются одинаковые вопросы: почему не играет атакующий Санчо и зачем команде два опорника? Причём вопросы-то связанные, намёк прослеживается. Однако ответ на вопрос пока довольно простой. Сборная Англии – единственная команда, которая не пропустила до сих пор ни одного гола. Хорваты назабивали испанцам в плей-офф, хоть и вылетели, чехи обыграли голландцев, немцы были одной из самых результативных команд на групповой стадии. Однако Англия всех убаюкала, всех взяла в тиски и победила. Прямо как змея, которая сначала медленно обвивает свою добычу, а потом не спеша проглатывает.

Англия невероятно прагматична на этом турнире. Словно Италия из давних времён. Повторюсь, игру подопечных Саутгейта смотреть непросто, но команда делает именно то, чего хочет тренер. Оттого мы и видим двух опорников, оттого в матче с немцами вышли три центральных защитника и два латераля – итого 7 игроков скорее оборонительных, направленных на сдерживание соперника. И скажите теперь, что план Саутгейта не сработал!

Я предвижу упрёк. Чем же Англия лучше Бельгии? А дело как раз в том, что британцы так скучно играют, потому что они так хотят. Саутгейт выбирает состав, чтобы сдерживать, чтобы отстоять и поймать на контратаке. У бельгийцев же просто не получается атакующая игра, и им приходится довольствоваться скучными победами на классе исполнителей.

За Англию говорят ещё два важнейших фактора. Первый – это трибуны. Если англичане победят в четвертьфинале, то полуфинал и финал они проведут на «Уэмбли», который гонит сборную вперёд. Это очень важно, потому что игроки, соскучившись по болельщикам, чувствуют эту поддержку особенно чётко. Второе же преимущество – это сетка. Ни в четвертьфинале, ни в полуфинале англичан не ждёт топовый соперник. Подопечные Саутгейта будут выходить в спокойном режиме, без паники, без страха, в то время как во второй половине сетки ожидается рубка фаворитов, которая отнимет у любого из финалистов много не только физических сил, но и эмоциональных.

Сборная Англии скучна, но чемпион ведь не обязан быть развесёлым. В конце концов Португалия пять лет назад тоже не демонстрировала захватывающий футбол. Гарет Саутгейт хочет трофей, и он для этого пытается сыграть максимально прагматично, чтобы не допустить где-то глупую, случайную ошибку, которая всё испортит. Пока у англичан это получается.

Андрей Центров